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台醫生增麻藥劑量 乘機性侵女病人

2019-02-22 列印
　　台灣一名婦產科醫生涉嫌加重麻醉藥，性侵女病人，被妻子發現有異揭發事件。

　　台灣桃園市中壢區一間婦產科診所的六十一歲林姓醫生，在去年四月二十八日涉嫌為女病人進行引產手術時，原本病人只需打10cc的麻藥便可麻醉病人二十分鐘，但林男多打了3cc麻醉藥，然後把護士使開，性侵女病人。

　　原本以為神不知鬼不覺，惟林妻早已發現丈夫的行為舉止有異，事先在診間安裝針孔攝錄機，清楚地錄下整段過程。林妻察看攝錄機後，發現丈夫的惡行，憤而向警方報案，而被害女子經檢方通知才知道遭到林男性侵。林男坦承罪行，桃園地檢署依加重強制性交罪起訴他。



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