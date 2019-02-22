街頭大聲講電話 留澳華生遭毆打

近日有中國留學生在澳洲被當地人毆打和辱罵於網上熱傳。事發當晚中國留學生於布里斯本街頭通宵排隊買限量版波鞋時，懷疑因其中一人開擴音大聲講電話，引發當地多名青年不滿，上前辱罵及動手打人。



微博網民「晗少在土澳」發佈一段短片，幾名中國留學生在運動鞋專賣店「Foot Locker」門外通宵排隊購買限量版波鞋，約凌晨兩時其中一人開擴音大聲講電話，引來三名澳洲青年不滿，上前試圖撥掉手機，對方指：「中國人真是垃圾貨」、「是不是沒錢，在這裏排隊買鞋去轉賣賺錢？」等，雙方發生肢體衝突，中國留學生不敵，眼鏡被打掉，口角受傷流血。



影片在網絡上被瘋傳，有網民直言在公共場所用手機開擴音大聲講電話是騷擾，直言「根本是討打」，亦有不少身在海外的中國網民都稱「感同身受」、「憤慨異常」。



