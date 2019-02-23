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稱不靠阻撓獲5G技術　特朗普疑暗示放生華為

2019-02-23 列印
　　美國早前指控中國企業華為的5G網絡設備構成國安威脅，並呼籲各國放棄使用。美國總統特朗普周四晚在社交網站Twitter發文表示，希望美國得到5G甚至6G的技術，希望美國公司加把勁，而非靠阻撓的手段。

　　美國傳媒報道，認為雖然帖文沒有提及中國以及華為，但意思上沒有太大差距，可能是「放生」華為的暗示。亦有英國傳媒指，此舉目的是藉改變對華為的態度，增加中美雙方在貿易談判達成協議的機會。華為董事長胡厚崑其後轉發特朗普的帖文， 表示完全認同特朗普所言，並且表示華為已經做好準備，通過真正的競爭，為美國建設真正的5G網絡。

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