全國剩三省未淪陷 ﻿河北保定﻿﻿現非洲豬瘟﻿

河北省保定市日前傳出非洲豬瘟疫情，但當地政府疑封鎖消息沒有上報。昨日農業農村部通報，證實市內徐水區一個存欄生豬五千六百隻的豬場發生疫情，並有病發死亡病例。截至目前，全國三十一個省市區僅剩新疆、西藏及海南三省區未有疫情。



通報指，當局已派出督導組到當地處置，並啟動應急響應機制，進行撲殺和消毒等措施，並對全部病死和撲殺豬作無害化處理。同時禁止所有生豬及相關產品運出或運入封鎖區。



今次農村部通報只表示「已出現發病死亡病例」，未有提供確實染病及死亡豬隻數字。



日前保定市大午新大豬場監事長孫大午在微博公開一張大量豬隻死亡的照片，指豬場有一點五萬隻豬死亡，「我們認為是非洲豬瘟，但政府不給確認，明天要撲殺」，表示當局不肯派人檢驗，只撲殺病豬，被指有意隱瞞疫情，直到昨日官方通報的時間與地點都與此消息相符。







