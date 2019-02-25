  • 2019年2月25日 星期一
  • 17º
  • 86%
熱門： 家教騙案流感輪姦袁偉豪

日報新聞 > 中國

內蒙礦井車失靈事故 增至21死29傷

2019-02-25 列印
　　內蒙古錫林浩特一個礦井發生嚴重事故，死亡人數增加至二十一人，二十九人受傷。

  事發在前日早上大約八時許，載着五十名礦工落礦井工作的車輛，在落斜時因為煞車系統出現問題失控，撞向輔助斜坡巷道，造成嚴重死傷，其中一名傷者於昨日凌晨三時多搶救無效死亡，令死亡人數增加至二十一人，二十九人受傷。

　　當局啟動應急機制，並已扣留企業相關人員，事故原因正在調查，事故現場清理工作基本完成。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd