  • 2019年2月25日 星期一
  • 17º
  • 86%
熱門： 家教騙案流感輪姦袁偉豪

日報新聞 > 中國

四川自貢4.7級地震 千五房屋損壞

2019-02-25 列印
　　四川自貢巿勞縣昨天發生黎克特制四點七級地震。地震發生在清晨五時許，中國地震台網測定，震源深度五公里。

  此次地震的震中位於自貢市榮縣高山鎮，榮縣地區震感強烈。全縣一千五百多間房屋損壞、六千多人受影響、轉移安置六百人，暫無人傷亡。

　　地震發生後，四川省、自貢市和榮縣高度重視，榮縣縣委、縣政府立即啟動應急預案，成立了應急指揮中心。

  現時榮縣全縣社會秩序穩定，安置工作有條不紊開展。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd