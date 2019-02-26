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EVA初號機模型日本開售　中國排隊黨打尖

2019-02-26 列印
　　日本人氣經典動畫《新世紀福音戰士》首次推出Metal Build版本的EVA初號機模型，周六（二十三日）於日本東京秋葉原開售時、引起大批粉絲搶購。惟社交網絡流傳有大批中國排隊黨打尖，有人因為拿不到籌，甚至出手從店員手中搶奪，引致雙方罵戰。

　　Metal Build版EVA初號機模型日本定價約為二點三萬日元（約一千六百五十港元），但未推出網上已「炒價」逾二千五百港元。日本東京、大阪現不少「排隊黨」搶購，不少

　　有日本網民在Twitter表示銷售點一早已經排起了長龍，當中不少人是說中文的，這些中國人甚至打尖，並將模型搶購一空，並以客貨車載走。

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