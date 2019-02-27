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台恐怖遊戲《還願》 被內地快速封殺

2019-02-27 列印
　　上周二（十九日）推出的台灣恐怖遊戲《還願》（Devotion）突然全面在STEAM全面下架。而早前遊戲場景被指暗諷中國國家主席習近平。

　　台灣恐怖遊戲《還願》（Devotion）突然在STEAM全面下架，連FB、Twitter、YouTube都全刪，只剩下原聲帶。早前有網民發現遊戲場景中有一張符咒，印有暗諷中國國家主席習近平的字樣，令遊戲即時被大陸全面封殺。雖然被內地封殺，但顯然中國並非唯一市場，該遊戲前日銷量突破一百萬。

　　

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