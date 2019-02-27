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孟晚舟欠技術背景 不能做華為接班人

2019-02-27 列印
　　華為副董事長兼財務總監孟晚舟被加拿大當局拘捕，至今歸國無期。華為前日發佈創辦人任正非接受英國廣播公司（BBC）的專訪，任提到孟晚舟永生永世不可能做接班人，因為她沒有技術背景。

　　當被問及有否考慮將女兒當作接班人，成為華為CEO時，任正非直言：「她永生永世不可能做接班人，因為她沒有技術背景。」

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