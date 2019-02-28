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美官員與華為高層 就網絡安全隔空開火

2019-02-28 列印
■斯特雷耶（右）指，各國應注意華為帶來的安全威脅。 美聯社
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　　中美繼續就華為安全問題隔空開火，正在出席西班牙世界流動通訊大會MWC 的美國首席網絡安全官員斯特雷耶（Robert Strayer）指，各國應注意華為及其他中國資訊科技公司帶來的安全威脅。而出席大會的華為輪值董事長郭平則反駁華為的產品不會裝「後門」。

　　世界流動通訊大會MWC 二○一九於西班牙舉行，中美兩方隔空互駁，「火藥味」甚濃。美國國務院負責網絡及通訊政策的官員斯特雷耶指，各國政府及私營機構應留意華為及其他中國資訊科技公司帶來的安全威脅，又指控華為有機會為中國政權提供「後門」。而亦有出席大會的華為輪值董事長郭平則反駁華為的產品不會裝「後門」，又以「稜鏡計劃」暗諷美國的網絡安全問題。

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