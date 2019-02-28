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美國軍方高層估計 俄中軍力2030達高峰

2019-02-28 列印
　　據美國軍方高層估計，俄羅斯的軍力會於二○二八年達到高峰，而中國亦正急起直追，到二○三○年達到高峰。換句話說，美國有大約十年時間去應付這些威脅。美國陸軍部長埃斯珀周一接受訪問時稱，美國陸軍將會減少、取消或推遲大約二百個軍備項目，藉以重新分配資源，投資在其他方面，抗衡俄羅斯和中國的軍事崛起。他說：「我們把目光放在二○二八年及之後，因為我們認為那是俄羅斯的高峰期，而中國的高峰期則是二○三○年。」



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