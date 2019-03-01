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愚漢誤信神棍 鞭打妻子致死

2019-03-01 列印
　　河北滄州鹽山縣男子陳春龍，誤信「神棍」稱其妻子胡瑞娟「蛇仙上身」，要下狠心抽打才能治好。陳春龍及其弟弟陳金來按照「神棍」趙清江的要求，用皮鞭抽打胡瑞娟致其死亡。案件於周三早上開庭審理。

　　鹽山縣檢察院於去年十一月作出的起訴書顯示，檢方查明，二○一七年十一月，陳春龍一連十天帶妻子，到「半仙」趙清江家為胡瑞娟看「虛病」。趙清江聲稱胡被有「蛇仙」附體，折磨胡及其兩個孩子。趙清江看病時用手捏住胡瑞娟的頸部後面，並用斧頭拍打胡瑞娟的雙腿和背部。陳春龍按趙清江要求，用三角帶和木棍自製皮鞭，多次抽打胡瑞娟後背、腿部為其「治病」，期間陳金來抱住胡瑞娟防止其掙扎。當天約下午4時，胡瑞娟死亡。

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