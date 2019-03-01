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維權律師江天勇 刑滿去向不明

2019-03-01 列印
　　中國繼續打壓維權律師！內地維權律師江天勇原定昨日於河南刑滿出獄，惟仍然去向不明，連同其的父親及胞妹亦失去聯絡。

　　維權律師李和平妻子王峭嶺，與另一名維權律師謝燕益的妻子原珊珊，昨早原定去到河南接江天勇出獄，惟無功而返。她接受香港電台訪問時表示，有多名便衣人員及公安早上在監獄門外戒備，她們多次查詢江天勇的去向，最後一名公安指，江天勇家屬已接走他。但她們和身在美國的江天勇妻子金變玲一樣，一直與江天勇的父親及胞妹失聯。

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