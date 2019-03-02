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世貿裁定華農業補貼過多 商務部表遺憾按機制處理

2019-03-02 列印
　　世貿組織專家組接納美國針對中國農業補貼的投訴，指中國在二○一二至二○一五的三年期間向國內多款穀物提供過多補貼。

　　在北京，國家商務部回應指，對專家組未能支持中方有關小麥、稻穀最低收購價政策補貼水平計算的主張，表示遺憾，強調農業是關係到國計民生的基礎產業，政府對本國農業提供支持，保障農民收入，維護糧食安全，是各國的通行做法，也是世貿規則所允許。

　　發言人指，將認真評估專家組的報告，根據世貿組織爭端解決程序妥善處理，積極維護多邊貿易體制穩定性，以符合世貿規則的方式促進農業發展，故此對美國的投訴表示遺憾，並將認真評估專家報告，根據世貿組織爭端解決程序妥善處理。

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