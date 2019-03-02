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星巴克推貓爪杯 每隻炒至3000元

2019-03-02 列印
　　國際連鎖咖啡店Starbucks（星巴克）日前在內地推出限量發售的「櫻花貓爪杯」，因其可愛造型引起瘋搶熱潮，甚至在網上掀起炒風，被指由原價一百九十九元炒至三千多元（人民幣）。鑑於反應熱烈，Starbucks在官方微博宣佈，昨日下午三時起在星巴克天貓官方旗艦店，一次過發售剩餘三千個貓爪杯。

　　Starbucks指出，為了讓每一位顧客都有公平的購買機會，貓爪杯沒有任何形式的內購，並特別選擇了更加公開透明的第三方線上零售平台進行發售，預料發售時間為四月八日。

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