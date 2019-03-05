北京須履行購美國貨承諾 ﻿中美貿談﻿﻿幾達成協議﻿

外國傳媒報道，中美接近達成貿易協議，最快本月底簽署。彭博社引述知情人士表示，只要北京履行大量購買美國貨及保護知識產權的承諾，華府將撤銷對華產品加徵的大部份，甚至是所有關稅。



美國推遲原訂三月一日調高中國貨關稅的期限之後，兩國亦可能愈來愈接近達成貿易協議。《華爾街日報》引述消息指，經過二月底在華盛頓的會談後，中美貿易協議已逐漸成形，正嘗試化解餘下分歧，留待國家主席習近平出訪意大利和法國後、約於三月廿七日左右，與美國總統特朗普舉行峰會，敲定最終協議。



中石化將購180億液化天然氣



報道指協議內容包括中國承諾創造公平的競爭環境，加快取消外資控股、中外合資車廠的限制，亦更快將入口美國車的關稅，由現時約百分之十五降低。



多項美國貨的關稅，例如農產品、化工等亦會調低，涉及乙醇、太陽能電池板原材料等，同時購買更多美國貨，包括中石化最快二○二三年開始，採購一百八十億美元液化天然氣，而且由中資銀行貸款，興建約三十億美元運輸和儲存等設備，降低美國對華貿易逆差。



中國表明達成協議後，美國必須立即取消二千億美元中國貨的關稅。



然而在經濟結構改革問題，進展似乎不算大。報道稱，雙方仍在討論如何處理國企補貼等產業政策，因為中國堅持支援國企等，對保持經濟穩定相當重要。



兩國亦商討建立制度，確保協議獲得執行，美國公司在華權益得到保障。其中一個方式是定期舉行雙邊會議，如果未能取得共識，美國就會加徵關稅。美國更要求在此情況下，中國不要加徵報復性關稅，或向世界貿易組織投訴。



