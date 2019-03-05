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美朝河內峰會不歡而散 金正恩未訪北京直接返國

2019-03-05 列印
■金正恩在河內峰會結束後，搭乘專列離開河內。網上圖片
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　　美朝河內峰會破局收場，北韓領導人金正恩在河內峰會結束後，一度盛傳周一將到訪北京。但金正恩前幾次搭乘專列到訪的北京火車站，周一上午除全國「兩會」期間加強部署的警力外，看不出他到訪的跡象。

專列通過天津

　　據韓聯社報道，金正恩的專列已於周一上午七時左右通過天津，並向唐山行駛，並未途經北京。

　　韓聯社指，金正恩不訪北京直接返國，是因為美朝峰會並無成果，北韓高層須先針對今後如何因應美國進行討論，加上中國全國「兩會」已於周日開幕，中國領導人的「日程安排比較緊」。



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