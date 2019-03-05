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今年料再出現邦交國爭奪戰 台灣外交部：應該守得住

2019-03-05 列印
　　台灣外交部長吳釗燮昨日表示，在兩岸競爭的情況下，大陸動作雖然有所增加，而且今年有機會再出現邦交國爭奪戰，亦有部份邦交國開始動搖，但他認為 「外交部應該守得住」。去年先後有三個國家與台北斷交，轉為與北京建交，令台灣的邦交國減少至十七個。

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