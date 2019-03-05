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百度推廣無人駕駛　 今年長沙開始營運

2019-03-05 列印
　　百度董事長李彥宏今年提交了三份提案。他連續第五年在兩會提案中關注人工智慧話題談到無人駕駛技術。

　　李彥宏表示，無人駕駛市場推廣是一個循序漸進的過程，今年將在長沙開始商業化的試運營，李彥宏說，智慧助理、無人駕駛汽車是百度擅長的領域，目前已經取得了不錯的進展，無人駕駛小巴車已在很多公園和相對封閉的環境內落地。面對5G時代的到來，李彥宏指5G對百度是利好的。

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