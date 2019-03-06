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中國煙草大王褚時健病逝

2019-03-06 列印
　　曾有「中國煙草大王」之譽的褚橙創始人褚時健，昨午在雲南玉溪市人民醫院逝世，享年九十一歲。褚時健的傳奇經歷，特別是七十四歲開始第二次創業，歷經十餘載變身「橙王」的勵志故事，影響深遠。其逝世消息傳出後，許多網民紛表哀悼，新東方教育集團董事長俞敏洪通過微博稱褚時健是中國所有企業家學習的榜樣，他用一生闡釋了真正的企業家精神。

　　褚時健在一九七九年擔任瀕臨倒閉的玉溪捲煙廠廠長，透過種種改革，上世紀九十年代中期將「紅塔山」打造成中國名牌香煙，使這家國企成為亞洲第一、世界前列的現代化大型煙草企業，九四年當選全國「十大改革風雲人物」。



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