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中梵臨時協議 效期兩年

2019-03-06 列印
　　中國天主教愛國會主席房興耀接受訪問時證實，主教任命臨時協定，時限為兩年，兩年後若雙方沒有異議將簽署正式協議。臨時協議簽訂後對中梵關係有促進作用。

　　教廷和北京在去年九月簽署主教任命臨時協定，教宗隨即承認八名中國「自選自聖」的主教。教宗方濟各事後表示，在協議下新主教人選會由內地天主教群體和政府當局建議，名字會送去梵蒂岡後教廷會有一個月時間考慮，並會交由教宗任命。

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