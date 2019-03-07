中國禁加企業芥花籽入口 ﻿孟晚舟﻿﻿﻿今聽取引渡排期

華為副董事長孟晚舟於香港時間今日凌晨出庭，聽取引渡的排期決定，孟位於溫哥華的大宅明顯戒備森嚴。當地居民對孟晚舟這些「來炒房的外國有錢人」感不滿，認為他們來此花錢買自由，將溫哥華變成避險城市，還把房價炒到高不可攀。



華為創辦人任正非之女、副董事長孟晚舟，於加拿大六日早上（香港時間今凌晨）出庭，聽取加拿大司法部長有關引渡聆訊的排期決定。孟位於溫哥華的大宅明顯戒備森嚴，多架防彈汽車巡邏。



孟晚舟自去年十二月在加拿大被捕、獲准交保之後，一直住在溫哥華的豪宅，引來鄰居及當地人好奇。《紐約時報》報道，孟現居溫哥華登巴區（Dunbar）市值六百萬加元的豪宅，有內地留學生親往「朝聖」，稱孟是「中國是全民的驕傲」。



但也有許多加國人認為孟晚舟只是來炒房的外國有錢人，西門菲沙大學（SFU）兼任教授甄瑞謙指出，孟激發了當地人的憤怒和怨恨，他稱：「她獲准交保住豪宅裏，兩名加國人（前外交官康明凱及商人斯帕弗）卻被關在中國監獄裏。」當地人認為，外國人如孟晚舟在此花錢買自由，將溫哥華變成避險城市，還把房價炒到高不可攀。



孟晚舟及華為連月向加拿大及美國反擊，孟晚舟控告加國在未告知她的情況下，向她進行逮捕和審訊；官媒《環球時報》日前亦稱，康明凱竊取、刺探中國敏感信息和情報，斯帕弗予以協助。



華為邀傳媒參觀總部



劍拔弩張之際，華為動作不斷，昨天邀請外國傳媒參觀其深圳總部，更首次開放實驗室及生產廠房供參觀；另中國海關總署以驗出污染物為名，吊銷加拿大農業企業芥花籽的入口註冊。



加國去年出口總值超過五十億加元菜籽到國外，當中差不多一半出口往中國。



