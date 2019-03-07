選用長相有特色華模特兒《VOGUE》被質疑歧視亞裔

時尚雜誌《VOGUE》美國版日前在IG上載一張中國模特兒高其蓁的照片，由於女模長相較有特色，與大眾審美觀相差甚遠，讓大批網友認為《VOGUE》是故意選用與「大眾審美觀不同」的模特兒、刻意冒犯亞洲人。



《VOGUE》在文章中詳細介紹高其蓁是位在上海出生的女生，現正就讀於倫敦時裝學院「紡織設計專業」，透露她是午膳時間在校園飯堂裏被攝影師相中，還大讚她「有一種獨特的魅力。」照片引起網民注意，認為高其蓁有着「塌鼻子」、「寬眼距」，以及「無眉毛」，不符合普羅大眾審美觀中的美女，質疑《VOGUE》有歧視亞裔之嫌。



但有網民指，近來經常出現類似的疑似「辱華」風波，到底還是自卑心作祟，「如果都沒有放亞洲模特，是不是又被說歧視亞洲人，怎麼有人會一天到晚覺得別人在歧視自己，到底是不是自己歧視自己呢」。



