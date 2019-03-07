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朱立倫拜訪韓國瑜 稱會同心協力互相支持

2019-03-07 列印
　　前新北市長朱立倫到高雄拜訪市長韓國瑜，朱立倫會後被問到是否尋求韓國瑜支持參選總統，朱立倫表示，兩人是好朋友，不會是對手，絕對同心協力，不管在任何工作崗位或角色，一定會互相支持、互相鼓勵。

　　韓國瑜表示，目前一心一意拼經濟，對他而言，手心手背都是肉，期待朱立倫心想事成，未來會有機會為台灣投入更多心力及貢獻。

　　另外有報道指高雄市長韓國瑜宣佈將於本月廿二日至廿八日出訪港澳。消息指韓國瑜此行亦可為兩岸加強協商舖路。

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