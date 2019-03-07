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與中方商霧霾對策文在寅冀減少影響

2019-03-07 列印
　　南韓總統文在寅指示政府有關部門，與中國政府討論及制定緊急治理霧霾的對策，期望將來自中國的霧霾影響減到最低，他續指兩國在環境部長會議上，就開展人工降雨技術合作達成一致，中國的降雨技術較南韓領先，認為在朝鮮半島西部海域實施人工降雨，對中國亦有利。

　　另外文在寅又提出，要積極考慮提前關閉運作三十年以上的火力發電站。

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