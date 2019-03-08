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藏族人大代表指身邊無人喜愛達賴

2019-03-08 列印
　　西藏自治區黨委書記吳英傑在全國人大西藏代表團會議時，接受境外媒體訪問。他表示，達賴喇嘛沒有為西藏辦過一件好事，仍然獲得國際勢力支持，但西藏民眾心裏有數，感謝共產黨為他們帶來的幸福生活。

　　有出席會議的藏族人大代表說，自己接觸過的人之中，沒有一個喜愛達賴喇嘛，反而大家都認為達賴製造麻煩。

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