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方建平對中梵建交 感樂觀

2019-03-08 列印
　　中國天主教主教團副主席方建平受訪時表示，去年中國與梵蒂岡簽訂的臨時主教任命協議為期雖然只有兩年，但他期望中梵關係愈來愈好，但無法預期兩國何時建交，但他對建交感到樂觀，相信國家主席習近平的思想，會令其他國家與中國合作。

　　他表示，雖然官方已簽署臨時協議，但要符合教宗要求共融的精神，不能強制現時的地下教會信眾，轉到內地官方認可的教會。

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