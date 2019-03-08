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王金平宣佈 參選台總統

2019-03-08 列印
　　在台北，前立法院長、國民黨立委王金平宣佈參選二○二○年總統。他召開記者會，多名國民黨立委到場支持。

　　王金平表示，期望結合各行各業的力量，展現台灣的生命力，讓世界再次看見台灣。

　　另外，柯文哲今早證實，本來安排了「王柯會」，但後來因為王金平說三月七日要宣佈選總統，認為時機敏感，所以取消。

　　國民黨中常會日前決議，總統初選根據七成民意調查、三成黨員投票決定，目前已表態參選的包括前新北市長朱立倫、以及前台北縣長周錫瑋等人。

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