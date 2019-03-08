王金平宣佈 參選台總統

王金平表示，期望結合各行各業的力量，展現台灣的生命力，讓世界再次看見台灣。
另外，柯文哲今早證實，本來安排了「王柯會」，但後來因為王金平說三月七日要宣佈選總統，認為時機敏感，所以取消。
國民黨中常會日前決議，總統初選根據七成民意調查、三成黨員投票決定，目前已表態參選的包括前新北市長朱立倫、以及前台北縣長周錫瑋等人。
一名下嫁港漢的內地婦，因家務與夫爭執，竟以果刀「篤」丈夫，之後再以菜刀刀背打傷丈夫，事後被捕。她原被控一項襲擊傷人罪，昨天獲控方撤銷控罪，改以簽保二千元，守行為十八個月了事。主任裁判官形容案情極之嚴重...
2019-03-08
路透社三月四日刊文稱，美國國務卿蓬佩奧認為，美國和中國「即將」達成結束貿易戰的協議，從而增添了雙方談判的積極跡象。文章稱，蓬佩奧在接受艾奧瓦州電台和電視台的一系列採訪時說，他希望能在未來幾周簽署協議，讓全世界最大的兩個經濟體之間的貿易更加公平，同時消除中國對艾奧瓦州大豆等大宗農產品的報復性關稅。 蓬佩奧在得梅因出席一個農業大會時對記者說：「我們正試圖糾正和調整協議，使之公平、互惠，我們即將做到，我希望所有關稅都解除，以及所有壁壘。」 文章稱，他的這番話體現了日前白宮經濟顧問凱文‧哈西特的樂觀態度。 哈西特在接受福克斯商業新聞電視台記者採訪時說，鑒於美國貿易代表羅伯特‧萊特希...
2019-03-08
美國太空總署周三宣佈，將於本月二十九日安排兩名女太空人進行太空漫步，是有史以來第一次「全女班」太空漫步。 屆時，兩名女太空人科克（Christina Koch,圖左）和麥克萊恩（Anne McClain,圖右）將一同走出國際太空站，更換去年夏季安裝的電池。 根據美國太空總署提供的資料，自一九九八年以來，在國際太空站上當值的太空人總共進行了二百一十三次太空漫步，主要是進行維修、測試新設備或進行科學實驗。 曾經參與太空漫步的五百多名太空人中，只有不足百分之十一是女太空人。過往進行的太空漫步，不是「全男班」便是男太空人配搭女太空人，從未試過有「全女班」執行這種任務。 麥克萊恩現時...
2019-03-08
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，香港置業首席分區董事文啟光表示，長沙灣碧海藍天6座中層E室，面積505方呎，兩房間隔，望海景，原叫價870萬，減價20萬，以850萬易手，呎價16832元，買家...
2019-03-08
歐洲經濟放緩壓力加大，歐美股市表現疲軟，杜指早段下跌320點報25352點，納指跌87點報7418點；標指跌29點報2742點。歐洲方面，英國富時指數尾段跌48點，德國DAX跌77點，法股CAC跌23...
2019-03-08
祖雲達斯攻擊王牌C朗拿度近期入球銳減，幸好其他球員為他分擔士哥重責，其中鋒將保羅戴巴拿近三輪意甲攻入兩球，領軍期間收錄全勝。這名阿根廷前鋒今晚意甲勢助老婦人主場大勝不擅遠征的烏甸尼斯，為下周歐聯十六強次回合壯行色，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。 （Now638、有線602、614、654、662台周六凌晨3:30直播） 老婦人首席射手C朗拿度對上三仗聯賽僅入一球，但球隊期間仍收錄全勝，幸好保羅戴巴拿腳風大順，在去月中意甲主場3:0大勝費辛隆尼攻入一球後，在緊接一輪聯賽又收錄一球，領軍作客1:0小勝博洛尼亞。 艾歷基投信心一票 球隊下周二便要在歐聯十六強次回合主場惡鬥...
2019-03-08
市面上具一定殺菌效能的空氣淨化機，普遍體積較大，有本地品牌就推出具備UV（紫外線）及光觸媒等殺菌功能的機型，相對細小之餘，運作時更特別寧靜。 文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪產品查詢：2578 8813 ...
2019-03-08
娛樂圈大忙人要婚姻保鮮實在唔容易，不過依然出產咗唔少「愛妻號」，好似王祖藍肯定係代表之一。佢雖然同太太李亞男結婚4年，最近仲生埋囡囡Gabrielle，但係已講明唔會有咗個女就唔理老婆。果然早前佢就帶...
2019-03-08
正在北京舉行的人大政協會議，與香港人最貼身的議題，非大灣區莫屬，不少論者鼓勵香港年輕人積極踏上大灣區的發展大道，但他們是否裝備好自己？有沒有勇氣北上闖一闖，仍有疑問。 中港澳三地大力推動大灣區發展，急需匯聚人才，凝結力量，在創科等多個領域大展拳腳，與世上著名的灣區競爭。現在三藩市、東京等灣區，已成為創新技術的龍頭，也是推動經濟向前的火車頭，香港人尤其是年輕一族，必須具有國際視野，不要局限自己的發展空間，死守香港，便會錯失大灣區的龐大機遇。 香港人一直勇於向外闖，在上世紀八十年代，中國開放之初，正當世界在觀望，不少香港廠家就北上設廠，企業第一時間投資開拓市場，現在回頭看，這批...
2019-03-08
周三晚谷戰，蘇兆輝於第四場策「得先生」出賽後，下背部感到疼痛，經馬會首席醫療主任檢查後，須即時退下火線並送院接受進一步治療。而首席醫療主任昨日通知受薪董事小組，磁力共振掃描顯示出，蘇兆輝下背部的軟組織受損，現正接受治療，或可於周日沙田賽事恢復上陣，一切須視乎其身體的復原情況。馬會將於適當時間另作公布。 馬場浮世繪
2019-03-08