  • 2019年3月9日 星期六
  • 18º
  • 94%
熱門： 呂慧儀的士加價莊思敏何超盈兩會

日報新聞 > 中國

許勤：北京冬奧籌備非常順利

2019-03-09 列印
　　正在北京出席全國人大會議的河北省省長許勤表示，北京二○二二年冬奧會和冬殘奧會的籌備情況非常順利。早前河北省委書記王東峰表示，北京冬奧會和冬殘奧會建設七十六個場館，其中六十五個已經全面動工。

　　本身是賽事組委會執行主席的許勤昨日接受訪問時表示，今年會全面籌備冬奧賽事，他說北京至河北張家口市的「京張高鐵」將會通車。至於行駛時速，他表示要向鐵路部門查詢。

　　北京和河北張家口市是北京冬奧主辦城市，鐵路全長約一百七十公里，從北京北站出發，目的地為張家口，鐵路通車後，車程將由現時約三小時縮短至約五十分鐘。該鐵路亦會是世界上第一條最高設計時速三百五十公里的高寒、大風沙高速鐵路。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd