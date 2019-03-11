傳聯邦法院就華為案向美國政府發出傳票

香港打吡大賽將於三月十七日在沙田馬場上演。這場只限四歲馬參加的二千米賽事，是孕育香港明日之星的殿堂。歷年來勝出此賽的馬王多不勝數，更是城中最受矚目的馬壇盛事。 去年香港打吡大賽由蔡約翰訓練的「平海福星」在莫雅胯下奪得。這位十屆香港冠軍練馬師今年將派出冒起新星「夏威夷」，聯同「紅運戰士」、「傑彩繽紛」及「邊個邊個」四路興兵，可望繼「陽明飛飛」及「戰利品」後再摘桂冠。不過，他的徒弟羅富全亦對這場賽事虎視眈眈。 四歲馬經典賽事系列的頭兩關賽事，就是由羅富全旗下的「添滿意」及「妙算達人」取得，加上實力強勁的「佳騰駒」，令此賽的競爭更加激烈。同樣是打吡常客的告東尼亦有進步中的「嘉應之...

2019-03-11