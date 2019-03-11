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傳聯邦法院就華為案向美國政府發出傳票

2019-03-11 列印
　　內地《環球時報》報道，美國聯邦法院已經就中國電訊設備製造商華為（見圖）起訴美國政府一案，向美國政府及多名部長發出傳票，並要求在六十天內作出回應，否則就被當作判決敗訴。

　　報道引述一張在外國網上流傳的傳票顯示，美國德州東區聯邦地區法院上周四（七日）就華為起訴美國政府一案，向美國政府、美國司法部和美國司法部長發出的傳票，還列明美國政府方面需要在收到傳票後的六十天內作出回應，否則就會被默認判決敗訴。

　　有傳媒翻查法庭公開文件顯示，收到傳票的部長包括教育部長、勞工部長、衞生與公共服務部長、農業部長等人。

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