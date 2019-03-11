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長征三號乙運載火箭 成功發射「中星6C」衞星

2019-03-11 列印
■西昌衞星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功將「中星6C」衞星發射升空。新華社
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　　西昌衞星發射中心昨日凌晨零時二十分利用長征三號乙運載火箭，成功將「中星6C」衞星發射升空。

  至此，長征系列運載火箭完成第三百次飛行任務。

　　資料顯示，長征火箭從第一次發射到第一百次發射用了三十七年，從第一百次發射到第二百次發射用了七年，從第二百次發射到第三百次發射僅用四年多時間。 「中星6C」衞星是中國衞通集團有限公司所屬的一顆用於廣播和通信的地球靜止軌道通信衞星，可提供高質量的話音、數據、廣播電視傳輸業務。衞星定點於東經一百三十度，服務壽命十五年。

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