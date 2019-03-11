  • 2019年3月11日 星期一
  • 22º
  • 67%
熱門： 埃航空難吐露港公路女教師墮斃呂慧儀菲傭

日報新聞 > 中國

韓國瑜訪中港澳 國台辦：相信不虛此行

2019-03-11 列印
　　台灣高雄市長韓國瑜將於本月底訪問香港、澳門、深圳及廈門，主要作經濟交流。全國政協委員、國台辦副主任陳元豐表示，韓國瑜上任後首次到訪香港、澳門和大陸，相信對方應該不虛此行；他又認為高雄與大陸一些城市有很廣闊的合作空間。至於對方會否與國台辦主任劉結一會面，他則表示不清楚訪問的詳細安排。

　　陳元豐出席政協會議期間，被傳媒問到近日有關大陸對台灣加強軍事恫嚇的言論，他說，不應該將中共總書記習近平早前關於台灣的講話誤解、誤讀和誤判，習近平仍然強調和平統一和照顧台灣老百姓的利益。即使在軍事上有一些動作，也不是針對老百姓，而是針對台獨分裂勢力，兩者要區隔開。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd