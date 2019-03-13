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劉鶴與美貿易代表通話 磋商文本關鍵問題

2019-03-13 列印
　　中美第七輪貿易談判上月在華盛頓結束後，雙方未有達成協議。美方指仍然會和中方進行談判。中國媒體報道，中國國務院副總理劉鶴昨曾與美方通電，雙方磋商了文本關鍵問題，並確立下一步的安排。

　　美國白宮發言人桑德斯表示，仍然同中國進行貿易談判，未有兩國元首峰會的確實日期。據新華社報道，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，周二（十二日）早上七時應約與美國貿易代表萊蒂澤、財政部長姆紐欽通話，雙方就文本關鍵問題進行具體磋商，並確定了下一步工作安排。

　　白宮首席經濟顧問庫德洛早前表示，與中國的貿易談判取得進展，對總統特朗普與國家主席習近平今個月或下個月簽署協議，感到樂觀。

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