美報告批中國人權 蓬佩奧：有惡化趨勢

美國國務院周三發表一年一度的全球人權報告，抨擊中國人權狀況惡化，包括大量拘留回教徒，同時猛烈批評伊朗、委內瑞拉、尼加拉瓜等國的人權紀錄。



美國國務卿蓬佩奧講解這份報告時指出，中國的人權狀況有惡化趨勢。他說：「談到侵犯人權，中國是其他國家無法比的。」他指出：「在二○一八年，中國在新疆加強壓制回教徒，去到『紀錄性的程度』。今天，超過一百萬名維吾爾人、哈薩克族人和其他回教徒被抓進再教育營，目的是消滅他們的宗教信仰和種族身份。」他又說：「政府也變本加厲打壓基督徒、西藏人和任何與政府有不同意見、或者主張改變政府的人。」



不過，報告中關於北韓和沙特阿拉伯的部份，則顯得較為客氣。



