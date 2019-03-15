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美B-52轟炸機再飛入南海

2019-03-15 列印
　　美軍兩架B-52轟炸機再飛越南海爭議島嶼，美軍強調，行動屬於例行軍事訓練一環。

　　太平洋空軍發言人當地時間周三證實，兩架B-52轟炸機從關島安德森空軍基地起飛，在南海進行例行軍事訓練。聲明指出：「美軍軍機在南海例行性的活動意在給予盟友支持，並落實印太地區的自由開放。」

　　這是美軍轟炸機連續第二個星期進入南海。上星期美國空軍兩架編號分別為TOXIN01、TOXIN02的B-52轟炸機，在本月四日人民代表大會召開之際，離開關島安德森空軍基地，分別飛往南海與東海，美國太平洋空軍當時聲明，稱在進行「持續轟炸機進駐任務」。

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