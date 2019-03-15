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11歲肥仔認真練武 成表情包爆紅

2019-03-15 列印
　　河南登封市一名十一歲男童秦嘉昆，由於太過肥胖，其父母便把他送到武術學校學習，以習武減肥，他練武時十分認真，表情用力眼神堅定，連鼻孔都在用力，搞笑樣令一眾網友錯重點，令他瞬間成為網紅的表情包。

　　秦嘉昆說，自己練武這一年已經瘦了二十多斤的，體重便從七十五公斤減至六十五公斤，以後想要嘗試拍無數電影，最喜歡的明星是李小龍。由於他的身材仍然略胖，有網民就開玩笑說他像洪金寶。不過，秦嘉昆未有受此影響，目前仍專注練武。他認真練武的樣子，在網上成為新一代表情包。

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