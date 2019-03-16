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特朗普：中美貿談一月內有結果

2019-03-16 列印
　　美國總統特朗普在白宮出席活動時說，相信未來三至四星期就知道，能否與中國達成貿易協議，他對雙方達成協議表示樂觀。

　　特朗普較早時表示，美國在中美貿易談判表現非常順利，取得應有的收穫，相信即將可以達成，但他不能說是否會達成最終協議，亦不急於與中國簽署協議。他重申如果不是好協議，美國不會接受。

　　美國財長努欽指，對談判進度感到高興，但中美貿易之間的磋商，太多細節未解決，仍有很多工作要做。

　　特朗普與中國國家主席習近平之間的峰會，不會如早前建議在本月舉行，習近平希望和特朗普會面時，雙方是簽署貿易協議，而不是再就協議談判。

　　彭博報道，若果中美達成協議，習近平可望下月訪美。

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