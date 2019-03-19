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傳劉志強「空降」 任上海政法委書記

2019-03-19 列印
　　全國兩會閉幕之後，地方繼續有高層調整。中共上海市委常委、政法委書記陳寅轉任常務副市長之後，據本報獲悉，司法部副部長劉志強將空降上海，擔任市委常委、政法委書記，掌握上海灘政法大權。

　　五十五歲的劉志強，一九六三年七月出生，山東鄄城人，畢業於國際政治學院英語系，長期在公安部外事局工作，曾任歐美處處長、國際聯絡處處長、副局長、局長，後來擔任國際合作局局長。他曾獲公派英國埃克斯特大學警務與刑事司法專業學習，擔任國際刑警組織執委會委員。二○一二年，四十九歲的劉志強擔任青海省副省長、省公安廳廳長，晉升為副部級，二○一六年返京擔任司法部副部長。

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