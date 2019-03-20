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賴清德挑戰蔡英文 爭民進黨總統初選出線

2019-03-20 列印
　　台灣前行政院長賴清德前日登記參加民進黨內總統提名初選，同黨的蔡英文亦宣佈本星期內會參選；而總統府秘書長陳菊及行政院副院長陳其邁已表態支持蔡總統。

　　總統府秘書長陳菊昨天於社交媒體面書上表態支持蔡英文總統連任。她在貼文中形容賴清德「有理想性、有使命感」，但她指蔡英文總統在民進黨最低迷的時候，以理性專業的帶領大家走出谷底；又指蔡英文在「正確的道路上，需要凝聚更多力量」，固她選擇支持蔡英文總統競選連任。

　　另一方面，賴清德昨日在母校成功大學指，他不是否定蔡英文總統及過去的執政，對於陳菊及陳其邁已表態支持蔡總統，他表示尊重。

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