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四川13歲仔疑瑣事捅死同學

2019-03-21 列印
　　四川發生血案！一名十三歲男童疑因事與一名十五歲男同學發生爭執，並用利器刺傷對方。傷者送院後證實不治，警方趕至現場，將涉案男童拘捕，案件仍在調查。

　　事發於本月十九日晚上八時許，於達州宣漢縣黃鎮土黃中學附近，十三歲姓龐的男學生放學後，疑因瑣事與十五歲姓余的男學生發生爭執。

　　期間龐突然以利器將余某刺傷，余被刺傷後倒地，附近學生見狀上前施救及報警，惜余送院搶救後證實死亡。警方趕至現場，將龐拘捕，正調查事件原因。

　　根據現場影片可見，當時有四名身穿校服的中學生，抬着另一名學生在街上小步奔跑，多名學生緊跟其後。另一則視頻顯示，醫院走廊中，一名身穿校服的學生蹲坐在走廊邊，雙手有血跡。

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