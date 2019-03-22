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特朗普指將長時間徵稅 確保中國遵守協議

2019-03-22 列印
　　據商務部最新消息，美國貿易代表團將於三月二十八日至二十九日訪華進行第八輪中美高級別貿易磋商，中方代表團將於四月初赴美進行第九輪磋商。

　　商務部發言人高峰昨日證實，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、美國財政部長努欽，近期就中美經貿問題舉行多輪電話磋商。雙方商定萊特希澤、努欽將於三月二十八日到二十九日應邀訪華，舉行第八輪中美經貿高級別磋商；劉鶴副總理則於四月初訪美，進行第九輪經貿磋商。

　　被問到對於美國總統特朗普表示，即使兩國達成貿易協議，仍會在一段長時間維持對中國進口貨徵收關稅，以確保中國履行協議。高峰指劉鶴與萊特希澤及努欽近期已就中美經貿舉行多輪電話磋商，他沒有更多情況可以透露。

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