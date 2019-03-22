蔡英文報名總統初選 稱棄連任等於否定過去執政

台灣的蔡英文總統昨午前往民進黨中央黨部，登記參與黨內總統提名初選，之後出訪太平洋三個島國帕勞、瑙魯及馬紹爾群島，回程時過境夏威夷。她表示若放棄連任，就等於否定過去三年的執政；又表示對前行政院長賴清德參選，不止她一人感到意外。



蔡英文表示，身為現任總統，競選連任是責任，如果放棄連任，就等於否定自己過去三年的執政；有責任帶領台灣，往正確的道路繼續走下去。對於有人認為她是不顧北京反對再次參選，蔡英文回應，決定參選是因為感受到民進黨和台灣都需要她，願意再一次承擔台灣下一階段的責任。



蔡英文又回應前行政院長賴清德參與初選，指不止她一個感到意外，很多民進黨支持者及黨員，都感覺有落差，她也表示賴清德是她很緊密的工作夥伴。至於很多人擔心，黨內的競爭會不會引起內部團結的困難，蔡英文表示，要做總統就要接受挑戰，要處理很多問題。



