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習近平抵意 料簽「帶路」備忘錄

2019-03-23 列印
　　國家主席習近平於香港時間周五乘專機抵達意大利首都羅馬，展開對意大利的國事訪問。

　　習近平乘坐的專機進入意大利領空時，兩架意大利空軍戰機升空護航。當地時間晚上六時三十分左右，專機抵達羅馬菲烏米奇諾機場，意大利農業旅遊部部長等高級官員在機場迎接。

　　習近平指出，中意建交四十九來，雙方秉承互尊互信、互利共贏原則，不斷推進友好和合作，為兩國人民帶來實實在在的利益，他指期待與總統馬塔雷拉及總理孔特會面。預料在習近平逗留期間，兩國將會簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，令意大利成為首個參與「一帶一路」的七大工業國。

　　在結束對意大利的國事訪問後，習近平還將對摩納哥、法國進行國事訪問。



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