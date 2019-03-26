﻿中國留學生﻿﻿加拿大被綁架﻿ 華人在海外人身安全引發熱論

一名二十二歲中國留學生上周六在加拿大遭綁架，並疑似遭疑犯以電槍電擊，目前下落不明。當地警方對這名學生的安全十分憂心，匪徒仍未提出任何要求，動機不明。綁架案已引發中方高度關注。



﻿當地傳媒報道，這宗綁架案事發地點為華人聚集的安大略省萬錦市（Markham），當地時間上周六傍晚六時左右，該名留學生陸萬鎮(音譯，Wanzhen Lu)偕一名女友人返回公寓，在地下停車場泊好車下車時，三名蒙面人突然出現，並將他綁上一輛黑色汽車，隨後絕塵而去。



報道引述當地警方發放的影片顯示，其中一名疑犯持有電槍，受害人一度試圖反抗，但遭到電擊。疑犯最終逼迫受害人進入車內後，驅車逃離現場。警方認為這是有目標的預謀犯案，據悉載有疑犯的車內有四人，除了駕車的司機外，其餘三人下車把受害人綁架。而受害人的女友人則表現合作，未有受傷，事後連忙找公寓保安報警求助。



警方正調查這宗綁架案的動機，據報涉事車輛為方便輪椅人士使用、二○○八至二○一○年款的黑色Dodge Caravan七人車。車牌號碼為「CEAR 350」，已證實為失竊車牌。目前受害人下落不明。警方已取得地下停車場的現場監控視頻，並於周日公佈疑犯及其所用車輛畫面。



這則新聞在中國社交平台微博引起關注。留學生是否因炫富招忌、中國人在海外的人身安全等話題又引發熱論。也有一些網民將此事與去年底加拿大應美國要求逮捕孟晚舟連結起來，指「那個國家很不安全」。﻿



