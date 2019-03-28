被綁中國學生獲救 加警拘一疑犯

加拿大安大略省萬錦市中國留學生陸萬禎（Wanzhen Lu）上周六被綁架，加國約克區警方證實，陸萬禎已於距離多倫多約一百八十公里的格雷文赫斯特尋回，僅受輕傷，已送院檢驗。探員在周二凌晨拘捕一名疑犯。



約克區警察局發言人帕滕頓（Andy Pattenden）周二晚召開記者會，證實已發現陸萬禎下落的消息。他是在當晚近九時在格雷文赫斯特向一戶人家拍門求助，戶主報警。警員接報到場時證實陸萬禎的身份，他當時受了輕傷，已被送院檢驗。



約克警隊重案組探員於周二凌晨，拘捕一名據稱與綁架中國留學生陸萬禎案件有關的三十五歲多倫多男子，但警方暫時未公佈他的姓名等資料，亦未對他提出檢控。其他嫌疑綁匪仍然在逃，警方繼續搜捕。



加國傳媒指陸萬禎是來自海南的富二代，擁有勞斯萊斯、林寶堅尼等名車，疑因炫富而遭歹徒看上眼。



