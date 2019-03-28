被綁中國學生獲救 加警拘一疑犯

約克區警察局發言人帕滕頓（Andy Pattenden）周二晚召開記者會，證實已發現陸萬禎下落的消息。他是在當晚近九時在格雷文赫斯特向一戶人家拍門求助，戶主報警。警員接報到場時證實陸萬禎的身份，他當時受了輕傷，已被送院檢驗。
約克警隊重案組探員於周二凌晨，拘捕一名據稱與綁架中國留學生陸萬禎案件有關的三十五歲多倫多男子，但警方暫時未公佈他的姓名等資料，亦未對他提出檢控。其他嫌疑綁匪仍然在逃，警方繼續搜捕。
加國傳媒指陸萬禎是來自海南的富二代，擁有勞斯萊斯、林寶堅尼等名車，疑因炫富而遭歹徒看上眼。
麻疹疫情持續，本港昨天新增五宗病例，其中一名患者為八個月大男嬰，他曾到泰國，另外三名為機場員工，當中包括快餐店女店員，據悉她接種了兩針疫苗仍然中招。不少未打針的機場員工急急接種疫苗，機場疫苗接種站連日...
2019-03-28
廣東陽江周日（二十四日）有幾名遊客在海濱棧道遊玩時，其中一名小孩穿過一段損壞的圍欄，闖入禁區遊玩，其間不慎失足墮海，三名同行家長全部跳下海救援，同告失蹤，目前搜救工作仍在進行。 廣東陽江市海陵區部門於本月二十四日，中午十一時五十七分接報指有人遇溺。據目擊者透露，一名男童穿過一段損壞的圍欄，闖入禁區，走到崖邊玩耍，其間三名同行的家長見狀，亦越過圍欄看顧男童。他們無視他人規勸，結果男童失足墮海，三名家長亦嘗試救援。惟跳入海後，三名大人同樣沒頂，最終四人失蹤。據報，遇溺的家長大約五、六十歲，小孩約三歲半。目前搜救工作仍在進行，當局派出大型搜救船和直升機搜救，而當地漁船亦會參與協助...
2019-03-28
為了推動英國有序脫歐，首相文翠珊盡最後努力進行游說。愈來愈多跡象顯示，執政保守黨內的疑歐派國會議員因擔心會出現「硬脫歐」、甚至「放棄脫歐」的情況，紛紛開始轉軚，文翠珊本周稍後會第三度把脫歐協議草案提交到國會下議院表決時，屆時有望取得更多支持，可能會闖關成功。不過，仍有些議員要求文翠珊定出具體的下台日期，才可換取他們的支持。 文翠珊定於周三黃昏出席代表執政保守黨後座議員的1922委員會會議。到時，她可能會表明如果議員們支持脫歐協議草案，她便會於數周內辭職，離開首相府。 消息人士透露，保守黨內一些疑歐派高層成員堅持要文翠珊明確定她下台的日期，才會支持其脫歐方案。文翠珊一名親信表...
2019-03-28
市區地皮供應量低，財團紛紛積極出價搶地。於上周五截標的啟德第4B區1號地盤，由會德豐、新世界、恒基及中國海外合組的財團，力壓其餘五個入標財團，以98.93億元奪得，以總樓面約72.2萬方呎計算，每呎地...
2019-03-28
國泰航空（293）早前高調表示洽購香港快運，昨日公佈達成交易協議，將以49.3億元收購香港快運全數股權，距離進入廉航市場僅一步之遙。國泰表示，協議最終仍有兩大障礙，包括須獲競爭委員會許可，以及取得快運...
2019-03-28
阿根廷周二友賽作客1:0擊敗摩洛哥引起大混亂，數以萬計的主場球迷不滿客軍王牌美斯因傷缺陣要求退票，更將怒火遷向阿軍球員全場向他們喝倒采，雙方戰將亦因此產生敵意衝突頻生。消息指阿根廷足總早與美斯達成秘密協議讓他休戰。 美斯在去年世界盃後暫停為阿根廷披甲，到上周五才回歸國家隊鬥委內瑞拉，但賽後又以恥骨受傷為由退隊，一眾已購買今場門券的摩洛哥球迷大為不滿。四萬五千名球迷遂將怒火遷向阿軍球員，比賽期間不停向他們報以噓聲，雙方球員亦因此產生敵意全場多次衝突，合共犯規四十九次。 傳與足總有秘密協議 阿根廷最終憑效力馬德里體育會的前鋒安祖哥利亞一箭定江山險勝，但賽後焦點繼續落在美...
2019-03-28
積架全新I-Pace純電動四驅SUV講求高性能表現，筆者於是帶着這輛「電豹」在大帽山（俗稱大山）狂跑幾轉，其加速及攻彎表現簡直超跑級數，最難得它又是一輛寧靜、舒適和實用五座位豪華車！文、圖：彭志揚 ...
2019-03-28
向華強兒子向佐今年初與台灣女星郭碧婷傳緋聞，其後二人戀情正式曝光。昨日向太陳嵐開心在社交網透露，兒子向佐於本月17日下午5:20這個浪漫時刻、在台北信義區的寒舍艾麗宴會廳，向女友郭碧婷正式求婚。當日向...
2019-03-28
沙中線紅磡站擴建工程剪短鋼筋風波，獨立調查委員會日前發表中期報告，引用海內外五名獨立專家達致的共識，評定月台及連接牆相關結構是安全的，大有一錘定音的作用，消除了需要拆卸或大規模加固的疑慮，也讓沙中線通車露出曙光。但為了進一步增強公眾的信心，當局必須繼續以公開、公正的方式，作長期監察。 剪鋼筋事件被揭之後，香港建造一流基建的名聲，備受質疑，社會對港鐵監管工程的信心大跌。根據調查委員會的報告，確實有剪鋼筋違法行為，但屬個別情況，即使不作進一步整固，紅磡站擴建部份的結構仍然安全。 換言之，即使有違規行為，但幸而未造成品質風險，這與香港向來實行嚴緊的建築安全要求，大有關係。由於法例...
2019-03-28
「喜蓮彩星」評分曾經高達一○三分，但剛戰評七十四分才告開齋，不過贏開就贏，昨晚牠增程跑二千二百米成功連捷，而且締出兩分十四秒八八的佳速，打破了谷草此程的紀錄時間！ 馬場浮世繪
2019-03-28