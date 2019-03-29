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韓國瑜回台 拒答選總統與否

2019-03-29 列印
　　高雄市長韓國瑜昨天結束為期六日的「港澳深廈」行程，昨天上午返抵高雄小港機場。有支持者一早到機場接機，當韓國瑜步出出境大廳時，有支持者持續高叫：「選總統救台灣」。另外，亦有反對者高叫「韓國瑜賣台」、「韓國瑜滾回中國」等。

　　韓國瑜在機場受訪時指，現階段談論關於他個人及二○二○台灣總統選舉，會對這六天來辛苦的市府團隊很不公平，所以他不會回應關於二○二○台灣總統選舉參選的問題。有傳媒提到最新一份民調顯示，他人氣高企，韓國瑜回應指二○二○台灣總統選舉不在他的考慮。

　　早前已宣佈參選的賴清德讚揚韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」，韓國瑜指「我臉都紅了」，更回敬說「賴清德是百年難得一見、說老實話的政治人才」。



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