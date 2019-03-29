蔡英文以港為喻 警告一國兩制變質

台灣的蔡英文總統昨日指，香港作為「一國兩制」樣本，「兩制」卻未受到尊重，她認為香港經驗讓多數台灣人排拒「一國兩制」；民主黨立法會議員涂謹申回應指中央政府應重新檢視「一國兩制」的實施。



蔡英文昨日利用過境美國夏威夷的機會，以視像會議方式出席美國智庫「傳統基金會」論壇，她發言時指香港實行「一國兩制」的經驗，對台灣而言是一個很好的個案研究，反映民主與中國內地政權不相容。



蔡英文指，現在的香港提醒不同政黨的所有台灣政治人物，都應小心避免陷入中國陷阱，不論是經濟誘因或其他承諾，因為最終目的都是「一國兩制」。她說：「九二共識已經變成一國兩制，一國兩制遲早也會變成一國，這即是香港正在經歷的。」蔡認為香港作為「一國兩制」的樣本，「兩制」卻未受到尊重，香港經驗讓多數台灣人排拒「一國兩制」。



