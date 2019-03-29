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美卿強調美台關係 更多行動執行台旅法

2019-03-29 列印
　　美國國務卿蓬佩奧表示，總統特朗普去年簽署執行的《台灣旅行法》是重要立法，美國還會有更多行動來執行這部法律，美國嚴肅看待美台關係的重要性，這也是對中國民主發展造成的風險表達關切。他還稱，美國會阻止中國大陸透過外交手段孤立台灣。

　　台灣外交部對蓬佩奧的講話表示感謝，稱將加強台灣和美國全面性的合作夥伴關係。

　　蓬佩奧當地時間周三赴眾議院外交委員會，就「二○二○財政年度美國外交預算案」參與聽證會，在回答議員有關《台灣旅行法》執行進展時表示，美國必須要關注到中國在區域所造成的挑戰，《台灣旅行法》是重要的一環，外界也已看到特朗普政府正完善執行這個法律，「我可以肯定的是，接下來還會有許多作為」，但他不願太早公佈美國未來的計劃。

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