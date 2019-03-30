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日政府：5G不限制特定企業

2019-03-30 列印
　　日本政府昨日表示，不會在5G方面限制特定國家和企業。另一方面，華為去年全球銷售收入首次突破千億美元大關，按年大增近兩成。

　　據日本傳媒報道，內閣官房長官菅義偉表示，他們不會在5G通訊技術上，排除特定國家和企業，具體採購屬通訊公司內部事宜。但菅義偉指出，日本政府期望通訊公司能採取積極措施，提高安全水平。



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