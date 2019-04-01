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母失平衡手抱嬰扶手梯墮斃

2019-04-01 列印
■母親抱住兒子屍體痛哭。 網上圖片
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　　家長在手抱嬰兒乘搭扶手電梯時，稍有不慎就會有意外發生。在東莞常平，一名女子前日手抱着三個月大的兒子乘搭扶手電梯時，因重心不穩，導致嬰兒從三樓高處墮下，不幸死亡。

　　事發在前日下午一時許，在東莞常平正利廣場，涉事母親手抱約三個月大的兒子，以及另一個較年長的兒子乘搭扶手電梯時，突然重心不穩，身體失去平衡，左手一鬆，懷內的嬰兒隨即飛脫，直墮地面。事發後，嬰兒倒在地上，氣息微弱，而且已經不能活動。

　　涉事女子則抱緊另一兒子，在地上崩潰痛哭。救護車及醫護人員其後趕到現場，惜搶救無效，嬰兒當場身亡。



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